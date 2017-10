Comment ce père de onze enfants a réussi à tromper tout le monde ?

Intervenant au cours de l’émission 7/24 animée par Meriem Belkadhi et diffusée sur la chaine El Hiwar Ettounsi, mercredi 4 octobre 2017, le délégué de Matmata Al Jadida du gouvernorat de Gabes, a apporté des précisons, pour le moins étonnantes, sur le cas de ce citoyen, père de onze enfants, qui a lancé à travers radio Mosaïque, mardi 3 octobre, un appel aux autorités pour sauver sa famille de la précarité et de la misère. Il a affirmé que le citoyen en question a induit tout le monde en erreur puisque, contrairement à ce qu’il a déclaré, il vit dans une maison composée de quatre pièces et qui est convenablement meublée. En plus de cela, toujours selon le délégué, il est en train de construire une autre maison de deux étages dans la zone communale. Il travaille dans une carrière et il est couvert par la sécurité sociale et sa femme bénéficie d’un aide sociale de 180 dinars par mois. D’ailleurs, a affirmé le délégué, il est inscrit dans la liste des bénéficiaires d’une aide destinée à la réhabilitation de l’habitat.

De son côté, le premier délégué de Gabes, Sedki Bououn, nous a confirmé les propos du délégué de Matmata Al Jadida. Il a ajouté que des photos ont été prises de tous les coins et recoins de la maison, meubles et équipements existants pour prouver les fausses affirmations du citoyen.

Il est à rappeler que ce père en question a déclaré vivre avec sa famille nombreuse dans une seule pièce et que faute de moyens il a été obligé de retirer deux de ses enfants de l’école. Son appel a été capté par le chef du gouvernement qui a ordonné de lui fournir un logement décent. Des représentants des autorités régionales de Gabes se sont, alors, déplacés jusqu’à son domicile pour faire le constat, mais ce dernier a refusé de leur permettre de pénétrer à l’intérieur de la maison. Après un bon moment, ils ont réussi à le convaincre, a souligné le délégué, et ils ont découvert qu’il a tout simplement menti sur sa situation.

L’on est en droit de se demander comment a-t-il réussi à tromper tout le monde et pourquoi la radio, réputée pour son sérieux, a-t-elle pris ses déclarations pour argent comptant, et pourquoi l’animatrice et le producteur de l’émission n’ont pas pris la peine de vérifier l’information avant de l’annoncer sur antenne. Certes, ils se sont fiés aux déclarations du correspondant de la radio dans la région, qui, pourtant a pris contact avec le délégué, selon le premier délégué, mais est-ce suffisant ?

Toutefois, une chose est sûre : une telle attitude est profondément regrettable. Car à force de chercher le buzz, on finit par se déconsidérer et déconsidérer l’organe de presse qu’on représente. La direction de Mosaïque est appelé à enquêter sur ce manquement grave.

B.O