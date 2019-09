Comment vit Nabil Karoui en prison ?

En prison depuis bientôt un mois, en vertu d’un mandat de dépôt émis le 23 août dernier, le candidat à l’élection présidentielle Nabil Karoui ne désespère pas de quitter la Mornaguia pour pouvoir mener sa campagne électorale du deuxième tour qui l’opposera à Kais Saied. Les deux sont arrivés en tête du premier tour avec respectivement 15,6% pour et 18,9%. L’implacable machine judiciaire qui s’est mis en branle contre lui ne lui laisse pas des chances pour recouvrir sa liberté. Selon son adversaire, dans entretien avec un journal français, l’Obs,«cet emprisonnement d’un candidat, qui plus est un candidat porté au second tour de la présidentielle est une situation inédite. Du jamais-vu. C’est à la justice et à elle seule de mettre fin à cette histoire. Une justice réellement indépendante. Car lorsque les hommes politiques s’assoient dans le fauteuil des juges, la justice sort du prétoire ».

Entre temps, Karoui qui se dit victime d’an acharnement de la part du chef de gouvernement Youssef Chahed, ne se lamente pas outre mesure et déclare même être traité correctement dans sa prison. Il est placé dans une chambre avec deux autres codétenus. Il reçoit la visite de sa famille, sa femme Salwa Smaoui, notamment, une fois par semaine. Et c’est à travers elle qu’il communique avec les membres de son parti « 9alb Tounes » et l’équipe de sa campagne. D’ailleurs, c’est elle qui l’a replacé à l’ouverture de sa campagne à Gafsa et le jour de l’annonce des résultats du premier tour et elle a lu une lettre de son mari adressée à ses sympathisants et à l’opinion publique. Salwa Smaoui qui est directrice générale de Micorosft pour l’Afrique et le Moyen Orient, est le porte-voix de son mari dans les médias étrangers. Elle maitrise bien l’arabe le français et l’anglais et se trouve à l’aise devant la foule pour s’exprimer dans un langage simple et percutant. Meilleure représentante de son mari, elle subjugue la foule par sa simplicité et son charisme et semble dégager une aura spectaculaire.

Son porte-parole Hatem Miliki, constamment sollicité par les médias fait le reste. Cet expert international en matière de développement s’est imposé comme un excellent débatteur et communique bien dans un vocabulaire bien ciblé. A la fois calme, serein et convaincant, il communique bien et ne tombe jamais dans la provocation.

Karoui reçoit également, presque chaque jour, ses avocats pour s’entretenir avec eux du développement de l’affaire qui est toujours au point mort. Son comité de défense dirigé par l’avocat Kamel Ben Messaoud qui est en même temps professeur de droit constitutionnel, mène un combat régulier contre ce qu’il appelle « l’injustice » qui a frappé leur client de candidat.