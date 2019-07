Compétions de la CAF: Voici les adversaires des clubs tunisiens

La Confédération africaine de football a dévoilé le programme des tours préliminaires des différentes compétitions interclubs.

En effet, en ligue des champions, l’Etoile Sportive du Sahel affrontera lors du premier tour préliminaire, le club guinéen, Hafia Conakry. L’aller se déroulera entre le 9 et le 11 août alors que le retour aura lieu entre le 23 et 25 août à Sousse.

Quant à l’Espérance Sportive de Tunis, elle sera exempte du premier tour préliminaire mais elle affrontera au second tour, le vainqueur de l’opposition entre AO CMS (Gabon) et Elect-Sport FC (Tchad). L’aller est programmé entre le 13 et 15 septembre à l’extérieur et le retour aura lieu entre 27 et 29 septembre à Tunis.

Quant aux adversaires de nos deux représentants à la coupe de la CAF à savoir, le Club Sportif Sfaxien et l’Union Sportive de Ben Guerdane.

L’USBG affrontera le club Al Emarat Club (Soudan du Sud) lors du premier tour préliminaire. L’aller se jouera à domicile entre le 9 et le 11 août alors que la seconde manche aura lieu entre le 23 et le 25 août.

Par contre, le CSS sera exempt du premier tour et affrontera au second tour préliminaire le vainqueur de l’opposition entre Kamsar (Guinée) et Paradou AC (Algérie). L’aller se jouera à l’extérieur entre le 13 et le 15 septembre alors que le retour est programmé entre 27 et 29 du même mois.