Condoléances du ministre saoudien de l’intérieur

Le ministre saoudien de l'Intérieur, Abdulaziz ben Saoud bin Nayef bin Abdul Aziz, a présenté, lundi au palais de Carthage, au nom du roi Salman bin Abdulaziz Al Saoud, ses condoléances au président de la République par intérim, Mohamed Ennaceur, à la suite du décès du président Béji Caid Essebsi.

Mohamed Ennaceur a exprimé ses "remerciements au gardien des deux saintes mosquées et son estime de la position du Royaume aux côtés de la Tunisie et de son peuple face à cette grande perte", soulignant l'amitié sincère et la fraternité entre le défunt président avec le roi Salman bin Abdul Aziz et leurs efforts communs pour consolider davantage les liens de fraternité et renforcer les relations et la coopération privilégiée entre les deux pays et les deux peuples frères", indique la présidence de la république dans un communiqué.

Pour sa part, le prince Abdul Aziz bin Saoud bin Nayef a réaffirmé "l'engagement du Royaume de continuer à se tenir aux côtés de la Tunisie et sa volonté de renforcer ses relations fraternelles avec elle dans l'intérêt des deux pays et d'assurer la stabilité dans la région".

Les deux parties ont passé en revue "les contributions du président Caid Essebsi et son rôle important dans la construction de l'Etat moderne et la préservation de ses acquis, au service de la patrie et du citoyen", ajoute le communiqué.