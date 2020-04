Coronavirus : 1,6 millions de cas et plus de 96.000 décès dans le monde

Chaque jour qui passe apporte son lot de milliers de morts supplémentaires du Covid-19 à travers le monde. Selon un dernier décompte établi par l’Agence France-Presse (AFP), la pandémie causée par le coronavirus a coûté la vie à plus de 90 000 personnes dans le monde( 96.789) et infecté au moins 1,6 million de personnes dans 192 pays et territoires.

Ces chiffres sous-estiment l’ampleur réelle de la crise sanitaire planétaire car de nombreux morts hors des hôpitaux ne sont ni testés ni comptabilisés, par exemple aux Etats-Unis, où les règles varient d’une juridiction à une autre.

Plus de 4 milliards de personnes vivent confinées à des degrés divers depuis plusieurs semaines déjà pour tenter d’endiguer la maladie, ce qui a paralysé les économies de la plupart des pays de la planète. Si les organisations internationales, comme l’Organisation mondiale de la santé (OMS), appellent à maintenir les mesures de confinement, les gouvernements, obligés de gérer une catastrophe sanitaire, redoutent déjà la catastrophe économique qui s’annonce.

L’Europe, le continent le plus touché, avec plus de 60 000 morts et 750 000 cas selon un comptage de l’Agence France-Presse (AFP), attend la stabilisation du nombre de morts quotidiens. Pour la branche européenne de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), la situation est encore « très préoccupante », malgré les quelques « signes positifs » de ces derniers jours, et il n’est pas l’heure de penser à une baisse des restrictions pour la population alors « sept des dix pays les plus touchés dans le monde sont situés dans la région européenne ».