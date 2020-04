Coronavirus-Appel urgent : Intervenir à Sidi Salah à la Soukra  avant qu’il ne soit trop tard

Quartier Sidi Salah, Soukra, gouvernorat de l'Ariana, le confinement total, connaît pas. Tout le monde vaque à ses occupations, comme s’il n’y avait pas de Covid-19. Des va et vient pratiquement réguliers, des rangs devant la boulangerie sans aucun respect de la distanciation, une camionnette parquée devant un magasin avec une foule tout autour pour acheter des ails et des artichauts… Dans un autre coin d’une rue perpendiculaire à l’avenue principale, un marchand ambulant a déposé des légumes sur le petit trottoir et les passants s’en approvisionnent.

Dans les épiceries et chez les marchands de légumes et des fruits, peu ont pris les précautions nécessaires pour éviter une éventuelle contamination. Seule la pharmacie du coin et dans l'agence bancaire, on a pris le précautions nécessaires.

Les voitures passent et repassent vers Raoued ou dans le sens inverse vers l’avenue principale de la Soukra. Aucun respect des consignes d’interdiction de circuler sans autorisation et loin de chez soi.

Déjà le gouvernorat de l’Ariana compte jusque-là une cinquantaine de cas, juste derrière Tunis avec 92 cas. La Soukra a été classée zone à risques et une clinique privée a été fermée à la suite de la contamination d’un malade.

Nous lançons un appel urgent aux autorités concernées pour intervenir le plus rapidement possible, avant que cette zone ne devienne un véritable foyer de propagation du Covid-19.