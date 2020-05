Coronavirus dans le monde : le bilan s’alourdit de jour en jour

Alors que le nouveau coronavirus a contaminé plus de 3,5 millions de personnes dans le monde et tué près de 250 000 malades, de nombreux pays voient leurs bilans journaliers s'améliorer, comme le Royaume-Uni, l'Espagne, la France ou les Etats-Unis, mais aussi l'Italie qui commence à sortir du confinement comme d'autres pays d'Europe.

La pandémie de coronavirus a fait plus 248 000 victimes dans le monde depuis son apparition en décembre dernier en Chine, dont plus de 85% en Europe et aux États-Unis, selon le dernier bilan établi par l'AFP sur la base de chiffres officiels des différents pays. Les Etats-Unis, le pays le plus durement touché par cette crise sanitaire, déplorent plus de 68 000 décès du Covid-19. En Europe, les bilans sont aussi très lourds : près de 29 000 victimes en Italie, mais aussi au Royaume-Uni, plus de 25 000 morts en Espagne et plus de 24 000 en France, mais la situation commence à s'améliorer. Dans l'espoir de lever des fonds pour financer la recherche d'un vaccin et de traitements, l'Union européenne a organisé ce lundi à Bruxelles une conférence mondiale des donateurs, avec le soutien des principaux dirigeants européens mais sans celui de Washington

Malgré des bilans quotidiens toujours élevés aux USA, plus de 35 des 50 Etats ont commencé à lever ou sont sur le point de lever leurs mesures de confinement, afin de relancer l'économie du pays. En Europe, de nouveaux assouplissements sont également prévus cette semaine dans une quinzaine de pays, à l'image de l'Italie, qui lève partiellement ses restrictions ce lundi. En Espagne, où les 47 millions d'habitants étaient enfermés depuis mi-mars, la population a redécouvert samedi les joies du sport et de la promenade. Le déconfinement du pays doit se poursuivre par phases d'ici la fin juin. En Allemagne, la levée des restrictions est déjà bien enclenchée, les écoles rouvrent progressivement dans certains Länder dès ce lundi. En Grande-Bretagne, le Premier ministre Boris Johnson a promis un plan de déconfinement rapidement. En Europe de l'Est, les terrasses des cafés et des restaurants rouvriront à partir de lundi en Slovénie et en Hongrie, excepté dans la capitale Budapest. L'Inde quant à elle a prolongé son confinement de 15 jours, avec toutefois certains allègements dans plusieurs zones du pays. Malgré ce début de déconfinement, 4,6 milliards d'êtres humains sont toujours appelés à rester chez eux ou sont soumis à des restrictions de déplacement.

Statistiques du coronavirus au 04/05/2020 au soir Pays Nombre de cas Nouveaux cas Nombre de morts Nouveaux cas mortels USA 1,200,874 +12,752 69,121 +523 Espagne 248,301 +1,179 25,428 +164 Italie 211,938 +1,221 29,079 +195 Royaume Uni 190,584 +3,985 28,734 +288 France 169,462 +769 25,201 +306 Allemagne 165,745 +81 6,866 Russie 145,268 +10,581 1,356 +76 Turquie 127,659 +1,614 3,461 +64 Brésil 102,719 +1,572 7,106 +81 Iran 98,647 +1,223 6,277 +74 Chine 82,880 +3 4,633 Canada 60,616 +1,142 3,842 +160 Belgique 50,267 +361 7,924 +80 Pérou 45,928 1,286 Inde 44,870 +2,365 1,452 +61 Pays Bas 40,770 +199 5,082 +26 Equateur 31,881 +2,343 1,569 +5 Suisse 29,981 +76 1,784 +22 Arabie Saoudite 28,656 +1,645 191 +7 Portugal 25,524 +242 1,063 +20 Mexique 23,471 +1,383 2,154 +93 Suède 22,721 +404 2,769 +90 Irlande 21,772 +266 1,319 +16 Pakistan 20,941 +857 476 +19 Chili 20,643 +980 270 +10 Singapour 18,778 +573 18 Biélorussie 17,489 +784 103 +4 Israël 16,237 +29 234 +2 Qatar 16,191 +640 12 Autriche 15,621 +24 600 +2 Japon 14,877 487 Emirats Arabes Unis 14,730 +567 137 +11 Pologne 14,006 +313 698 +20 Roumanie 13,512 +349 818 +28 Ukraine 12,331 +418 303 +15 Indonésie 11,587 +395 864 +19 Corée du Sud 10,801 +8 252 +2

