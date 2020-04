Coronavirus : Franck Ribéry participe à une cagnotte de solidarité pour l’Algérie, son pays de cœur

L’ancien international français Franck Ribéry a exprimé une nouvelle fois son attachement à l’Algérie. L’attaquant de la Fiorentina a posté, jeudi 23 avril, une photo de lui sur Instagram arborant le maillot de l’équipe d’Algérie, son « pays de cœur».

Franck Ribéry a annoncé sa participation à la cagnotte de solidarité lancée par l’artiste algérien Soolking en soutien à l’Algérie dans sa lutte contre le coronavirus. L’ancien joueur de l’équipe de France a posté sur son compte officiel : « Mon pays de cœur a besoin de moi… de nous ». Il a invité également deux internationaux algériens, en l’occurrence Rachid Ghezzal et Adam Ounas, à prendre part à cette initiative de solidarité.

A l’instar de Franck Ribéry, plusieurs sportifs et artistes ont décidé de se mobiliser aux côtés Soolking qui a ainsi lancé, la semaine dernière, une cagnotte nommée “Solidarité Algérie” et dont les bénéfices iront à des associations, des collectivités et des forces vives algériennes qui pourront financer l’achat de masques, de gels hydroalcooliques et de lits d’hôpitaux. Parmi les bénévoles, des footballeurs, tels que Riyad Mahrez, Sofiane Feghouli et Madjid Bouguerra, et des artistes, comme Dj Snake, Fionso et l’Algérino.

Pour rappel, Franck Ribéry, de par les origines algériennes de sa femme Wahiba, a toujours été proche de l’Algérie. En finale de la coupe d’Afrique 2018, les Fennecs ont pu compter sur le soutien de l’ancien jouer du Bayern Munich et sa petite famille. Face au Sénégal, Franck Ribéry, sa femme et sa fille étaient présents au stade international du Caire, pour soutenir les coéquipiers de Riyad Mahrez.

OBS Algérie.