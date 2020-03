Coronavirus : Gants et masques, pas nécessaires sauf…

Face à la propagation du virus, beaucoup de gens utilisent des masques et des gants pour se protéger. Or, l'Organisation Mondiale de la Santé(OMS) recommande le port du masque uniquement pour les personnes symptomatiques ou qui s'occupent d'un malade, les autres n'en ont pas besoin. Elle conseille cependant d'éviter de se toucher le visage et de garder ses distances.

« Il y a des limites quant à la capacité du masque à vous protéger d'une contamination », expliquait récemment le Dr Mike Ryan, directeur des programmes d'urgence de l'organisation onusienne. En effet, une mauvaise étanchéité du masque le rend inopérant. Même problème lorsqu'on retire son masque plusieurs fois par jour, et qu'on touche son visage avec ses mains.

Les consignes de l'OMS sont d'autant plus importantes que les masques sont nécessaires au personnel de santé et qu'il faudrait 89 millions de masques par mois dans la lutte contre le Covid-19.

En ce qui concerne les gants, « si les gens n'arrêtent pas de se toucher le visage, ils ne servent à rien », explique le Dr Amesh Adalja, du Centre pour la sécurité sanitaire Johns Hopkins aux Etats-Unis. Or selon une étude publiée en 2015 dans la revue American Journal of Infection Control, on se toucherait le visage une vingtaine de fois chaque heure.

Le virus ne se transmet pas par la peau mais lorsque la main (gantée ou pas) transfère des gouttelettes porteuses du virus jusqu’au nez ou à la bouche…

La meilleure solution reste donc, à chaque fois que l’on effectue une série de gestes à l’extérieur de chez soi, de se nettoyer les mains avec du gel hydroalcoolique et, surtout, de se laver les mains au savon très soigneusement en revenant à la maison. Les gestes les plus simples sont aussi, visiblement, les plus efficaces.