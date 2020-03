Coronavirus : José Mourinho distribue des paniers repas aux personnes âgées

En pleine crise sanitaire en Angleterre, l'entraîneur portugais a apporté personnellement son aide à une association venant en aide aux personnes âgées les plus fragiles face au risque de contamination.

Toutes les compétitions de football ayant été suspendues en Angleterre (jusqu'au 30 avril), José Mourinho a choisi de s'impliquer personnellement dans la lutte contre la pandémie du coronavirus à Londres. L'entraîneur de Tottenham a répondu aux appels de deux associations, Age UK London, qui s'occupe des personnes âgées, plus exposées au virus covid-19, et Love Your DoorStep, situées non loin du centre d'entraînement des Spurs.

Equipé d'un masque et de gants, l'ancien entraîneur du Real Madrid a préparé des paniers repas avant de les distribuer aux personnes les plus démunies de la crise sanitaire. «Je suis ici pour aider Age UK Enfield, Love Your DoorStep Enfield et bien sûr, vous pouvez donner de la nourriture, de l'argent ou bien être bénévole», a déclaré «The Special One» dans une vidéo publiée sur le compte Twitter de l'association...

