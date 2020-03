Coronavirus : la situation dans le monde

L'épidémie de coronavirus Covid-19 continue de s'étendre, même si les nouvelles sont chaque jour un peu plus encourageantes en Chine, par contraste avec les pays occidentaux. Ce mercredi matin, on compte ainsi, sur la planète, pas moins de 117.751 cas d'infection, dont 80.778 en Chine continentale. Le coronavirus a par ailleurs causé 4.292 décès, dont 3.158 sur le territoire chinois.

Pour autant, dans son dernier bilan, Pékin n'a annoncé que 24 nouveaux cas détectés au cours des dernières 24 heures, dont 13 dans la seule province du Hubei. Dans le même temps, 22 personnes sont décédées dans cette même province. Des chiffres peu importants au regard de ce qui se passe hors des frontières chinoises. Notamment en Corée du Sud, où 242 nouveaux cas ont été annoncés, portant à 7.775 le nombre des personnes infectées.

En Europe, avec 168 nouveaux décès mardi, l'Italie a enregistré un nouveau record en 24 heures, malgré la décision de Rome de confiner les 60 millions d’Italiens pour endiguer la propagation. En France, l’épidémie a causé 33 décès et 1.784 personnes ont été contaminées au total. Soit 372 cas supplémentaires par rapport à lundi et la plus forte augmentation en 24 heures, a annoncé mardi soir le ministère de la Santé.