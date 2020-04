Coronavirus: La stratégie made in Tunisia semble donner ses fruits, selon Dr Boujdaria

Alors que s'achève la 4éme semaine du confinement la tendance laisse entrevoir un éclairci...Une #deffervescence semble s'amorcer ...la stratégie made in Tunisia semble donner ses fruits ...mais on doit rester vigilant.

Le taux de positivité des tests est de 5.64% uniquement , nous avons réalisé très peu de tests me diriez-vous ! Oui mais nos tests (15332) étaient ciblés autour des malades confirmés.

Nos malades 866 sont concentrés dans les zones à haute densité démographique : le grand Tunis avec 407 (47%) le Sahel 120 (13.9%) et Médenine avec 84 (9,7%), les gouvernorats de l'intérieur avec leur faible densité démographique gardent des indices bas :

Kef, Jendouba, Béja et Siliana 10, Kairouan 5, Kasserine 6, Zaghouan 3.

Très peu de malades sont hospitalisés moins qu'une centaine depuis le début .Il se peut que les gens ne viennent pas consulter par déni ou par peur, mais les malades graves viennent aux urgences et appellent le Samu.

Notre #létalité est de 37( 4.28%)

La mortalité dans le monde varie de 1,9% en Allemagne à13% en Italie .

Passons maintenant au conditionnel, si on suppose que la letalité est cinq fois sous estimée (500 % !!) hypothése impossible en Tunisie ..on aurait 200 décès au lieu de 37!! Et si on considère que le taux de décès est de 10% on aurait 2000 malades soit 2,3 fois plus...mais ceci ne tient pas une seconde car le registre des décès est réglementé , trop même, et le taux d'occupation des lits d'hôpital n'est pas très élevé ..

Les cas nouveaux étaient de deux uniquement hier

Au total , le contrôle de l'épidémie est une réalité ,c'est le fruit des efforts consentis par la nation entière et par tous les secteurs l'état en premier ..Attention ce n'est pas une victoire définitive nous devons doubler d'effort car le #déconfinement approche avec ses risques et surprises....

Pr Rafik Boujdaria.