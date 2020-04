Coronavirus : l’appel pressant du ministre de la santé

Dans un statut publié à l’aube de ce dimanche 05 Avril 2020, le ministre de la santé Abdellatif Mekki lance un appel pressant aux citoyens tunisiens infectés par le Covid-19 et à leurs familles pour répondre aux efforts du Ministère pour les héberger dans des hôpitaux ou des centres d’hébergement. Cet appel intervient après le refus d’un certain nombre d’entre eux de se rendre dans les centres hospitaliers ou d’appliquer l’auto-isolement. Ce qui permettra de:

Réduire le risque d'infection des proches après que les services médicaux du ministère ont confirmé que beaucoup ne respectent pas les règles d'auto-isolement dans leurs maisons, Être sous surveillance médicale pour observer l’évolution de leur état afin qu'ils soient transférés rapidement et gagnent un temps précieux pour leur santé, Bénéficier d'un traitement avec le nouveau protocole pour accélérer leur guérison et réduire la gravité de la maladie.

Tout cela est dans leur intérêt particulier et l'intérêt de la société. Ce qui permettra de réduire le taux de mortalité et le nombre d’infections et contribuera à leur retour dans la vie normale.