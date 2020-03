Coronavirus : Le risque de 300.000 décès en Tunisie n’est pas exclu, selon Hassen Zargouni !

Selon le directeur général de Sigma Conseil, Hassen Zargouni, si on ne fait rien pour lutter contre le coronavirus, on risque d’avoir 300.000 décès à cause du virus.

A partir d’une simulation partant du nombre total de la population tunisienne, il est arrivé aux conclusions suivantes :

12 000 000 habitants

70% de plus de 25 ans

70% de la population touchée

5% de mortalité par manque de moyens

D’où : 300 000 décès possibles

Si on fait ce qu’on fait actuellement

12 000 000 habitants

70% de plus de 25 ans

5% de la population touchée

3.5% de mortalité si on se réfère à des expériences étrangères comparables

D’où entre 14 000 et 15 000 décès possibles

Si on verrouille les frontières de suite (on réduit D la durée) et on réduit drastiquement le nombre de contacts par jour par personne (C), et applique les règles d’hygiène (on baisse P la probabilité de propagation), on réduit le produit S = CXPXD au point que le coefficient baisse en dessous de 1, on réduirait fortement le nombre de décès.

S est extrêmement sensible au nombre de contacts par jour par personne. La balle est dans notre camp !