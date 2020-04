Coronavirus : Les pays les plus affectés

Selon le décompte de l'AFP, ce sont 3,4 milliards de personnes (soit 43% de la population mondiale qui sont confinées ou appelées à rester chez elles afin de tenter d'endiguer l'épidémie de coronavirus qui sévit actuellement dans près de 180 pays ou territoires. En Europe, l'Italie et l'Espagne sont les pays les plus touchés en Europe, épicentre de la pandémie qui a débuté en décembre 2019 en Chine. Un bilan de plus en plus lourd, avec chaque jour de tristes records du nouveau nombre de décès en 24h. Au niveau mondial, le dernier bilan fait état de plus de 741 724 cas détectés et un peu plus de 35 000 décès selon l'AFP, près de 765 000 cas et 37 000 morts à l'heure où nous écrivons ces lignes selon Wordometers, que nous reprenons dans le tableau ci-dessous.

Lundi soir, on dénombre plus de 7 300 décès en Espagne, soit 812 de plus en une journée. Le pays a durci ses règles de confinement en vigueur depuis la mi-mars. Seules les activités économiques "essentielles", à savoir la santé, l'énergie et les transports sont maintenues jusqu'au 9 avril prochain. Les autorités sanitaires espèrent ainsi approcher du pic de l'épidémie, avec un ralentissement de l'augmentation quotidienne du nombre de nouveaux cas. L'Italie compte à elle seule 11 500 décès. En France, où les services de réanimation sont presque saturés dans certaines régions, on a dépassé ce lundi soit les 3000 décès et pour la première fois les 400 morts en une journée ont été franchis. Les évacuations de malades du coronavirus depuis le Grand Est (région la plus touchée) se poursuivent en TGV médicalisés vers d'autres hôpitaux du pays.

Aux Etats-Unis, où le pays compte plus de 150 000 personnes contaminées alors que le pic de l'épidémie n'est pas encore atteint, Donald Trump a annoncé que les mesures visant à ralentir la propagation du Covid-19 seront prolongées jusqu'à fin avril. Les Etats-Unis sont aujourd'hui le pays où l'on dénombre le plus de malades du coronavirus. Le président américain affirme que "les projections indiquent que le pic du taux de mortalité devrait probablement avoir lieu dans deux semaines". A New York, un hôpital de campagne a été installé dans Central Park pour faire face à l'afflux attendu de malades du coronavirus.