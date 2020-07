Coronavirus-Tunisie: 16 nouveaux cas enregistrés le 7 Juillet 2020

Le ministère de la Santé Publique a annoncé, mercredi, qu’à la date du 07 juillet 2020, 16 nouveaux cas de Coronavirus ont été enregistrés, portant, ainsi le nombre des contaminations à 1221.

Sur 798 analyses effectuées dont 07 dans le cadre du suivi d’anciens patients, 17 cas ont été enregistrés.

Il s’agit de 16 nouveaux cas dont 08 cas installés dans un centre d’accueil des migrants irréguliers et 08 cas parmi les personnes rapatriées et placés dans des centres de mise en quarantaine et 01 ancien cas porteur de virus, indique le ministère de la santé dans son bulletin quotidien sur la situation épidémique dans le pays.

Le nombre total des contaminations s’élève ainsi à 1050 cas rétablis, 121 patients sont encore porteurs du virus et soumis à un suivi médical dont un seul cas hospitalisé et 50 décès.

Tous les cas actifs sont placés dans des centres d’accueil spécialisés, selon la même source.