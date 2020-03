Coronavirus : Voici pourquoi le nombre d’Italiens morts est particulièrement élevé

Le nombre d’Italiens morts du nouveau coronavirus est particulièrement élevé. Une situation dramatique qui s’explique, notamment, par l’âge de la population mais aussi par ses habitudes.

Le taux de létalité du nouveau coronavirus varie d’un pays à l’autre, notamment en raison de la politique de dépistage. Plus le nombre de patients dépistés et déclarés malades est élevé, plus, mécaniquement, le taux diminue.

Mais un pays fait figure d’exception tant ses chiffres sont hauts : l’Italie. Depuis ce jeudi 19 mars, le nombre de morts y est même plus important qu’en Chine. 3 405 personnes ont succombé au virus dans le premier, contre 3 133 là où l’épidémie est partie.

Selon les derniers chiffres officiels, le taux de létalité en Italie est de 8,2% (41 035 cas, 3 405 morts). Par comparaison, il est de 3,8% en Chine (81199 cas, 3 133 décès), 3,4% en France (11 010 cas, 372 morts), 4,6% en Espagne (18 077 cas, 833 décès) et 0,2% en Allemagne (15 320 cas, 44 morts). Ce dernier pays est lui aussi une exception, mais pour son taux particulièrement bas.

