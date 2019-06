Coupe d'Afrique des nations: la Tunisie et le plafond de verre

La 32ème édition de la Coupe d'Afrique des Nations démarre ce vendredi 21 juin 2019 et prendra fin le 19 juillet prochain. Organisée en Egypte et pour la première fois avec à 24 équipes, elle sera très disputée avec la participation de plusieurs grands du continent. Plein feux de Franceinfo sur les favoris, un seul en fait l’Egypte de Mohamed Salah, les challengers et les outsiders dont fait partie la Tunisie.

Sous le titre, « le plafond de verre », Franceinfo décrit le parcours de notre équipe nationale dans cette compétition continentale.

« 2006, 2008, 2012, 2015, 2017… Depuis son sacre en 2004, l’histoire se répète inlassablement pour la Tunisie, incapable depuis quinze ans d’aller plus haut que les quarts de finale. Un plafond de verre que le sélectionneur Alain Giresse, arrivé en novembre dernier et qui disputera sa cinquième CAN, espère bien briser. “Il y a un palier à franchir, que tout le monde attend en Tunisie : passer le cap des quarts de finale”, confiait l’ancien milieu français à BeIN Sports il y a un mois. On a l'espoir d'atteindre le dernier carré.”

En tête de son groupe de qualifications, capable de battre l’Egypte durant les éliminatoires ou la Croatie en amical il y a dix jours, la Tunisie affiche ses ambitions pour cette CAN. Elle pourra compter sur Wabhi Kazhri ou encore Naïm Sliti, meilleur buteur des Aigles de Carthage durant les éliminatoires avec 4 buts. Forfait au Mondial, l’attaquant Youssef Msakni (51 sélections) sera bien présente et retrouve une jeune équipe tunisienne, où seul le milieu de terrain Karim Aouadhi affiche plus de 30 ans au compteur ».

