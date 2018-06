Coupe du monde : les ambitions de Nabil Maaloul

.Malgré une défaite contre l’Espagne, un grand du football mondial, par un tout petit but marqué au cours des dernières minutes sur une erreur défensive, le sélectionneur national Nabil Maaloul reste confiant et voit même ses ambitions à la hausse. Il pense que son équipe pourra aller loin et vise les quarts de de finale. Il est vrai comme l’a écrit le journal l’Equipe que « la Tunisie a failli accomplir, samedi à Krasnodar, ce qu'aucun adversaire de l'Espagne n'avait réussi à faire : empêcher la Roja de marquer au moins un but…. Mais la Tunisie a montré qu'elle était prête pour se mesurer à l'Angleterre, pour son entrée dans le tournoi, le 18 juin ».

« Les joueurs de Nabil Maâloul ne sont pas allés jusqu'à infliger sa première défaite à l'Espagne de Julen Lopetegui, invaincue depuis la prise de fonction de l'entraîneur, en 2016, soit vingt matches. Mais ce sont bien les Aigles de Carthage qui se sont procurés les plus belles occasions jusqu'à ce contre de la 84e minute : d'abord sur un contre partant d'une passe à l'aveugle mal ajustée de Thiago Alcantara et mal terminé par Fakhreddine Ben Youssef (12e), ensuite sur un raté de Sliti, pourtant en position idéale face à De Gea (34e).