Coupe du monde : les favoris selon Vladimir Poutine

Le président russe m Poutine, dont le pays s’apprête à organiser la coupe du monde de football du 14 juin au 15 juillet 2018, a, dans une interview accordée à la CCTV, la télévision publique chinoise, à la veille de sa visite dans ce pays, annoncé ses favoris pour la victoire finale. Pour lui, il y a « beaucoup d'aspirants», a-t-il déclaré, mentionnant toutefois l'Argentine et le Brésil comme possibles vainqueurs. «Nous savons également que l'Allemagne a obtenu des résultats brillants lors des deux dernières Coupes du monde», a-t-il ajouté, précisant encore que l'équipe espagnole avait également montré «un jeu de bonne qualité et un très beau football».

En tant que pays hôte, l'objectif de la Russie «le plus important et le plus fondamental est de célébrer correctement ce championnat, pour en faire une fête pour des millions de fans de football à travers le monde», a déclaré le président russe.