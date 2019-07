Coupure d'eau potable attendue dans des localités issues de la délégation de Soukra à partir du mercredi 3 juillet 2019

Une coupure et une perturbation de l’approvisionnement en eau potable seront enregistrées dans certaines localités de la délégation de la Soukra (gouvernorat de l’Ariana), à partir du mercredi 3 juillet 2019, à 21h, suite au lancement des travaux sur le canal principal d’adduction de l’eau potable, a annoncé, mardi, dans un communiqué, la Société Nationale d’Exploitation et de Distribution des Eaux (SONEDE).

Les régions concernées sont l’Avenue Mustapha Mohsen, à partir du croisement de la mosquée Erraoudha jusqu’à l’Entrée de la rue Korba et ses artères, l’Avenue de la mosquée Erraoudha en direction de Sidi Sofiène et les artères, la région de Sidi Sofiène, l’Avenue Elbesatine et les routes secondaires, la région de Choutrana 1 depuis l’Avenue « Qualité de vie » jusqu’à la rue « Nemer ».

La reprise de l’approvisionnement en eau potable dans ces localités est prévue graduellement jeudi 4 juillet 2019 à partir de 6h du matin, lit-on dans le même communiqué.