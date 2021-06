Covid-19 : un nouveau variant découvert au Vietnam qui se transmet dans l’air

Le Vietnam a découvert un nouveau variant du virus du Covid-19, qui se transmet rapidement dans l'air, ont rapporté ce samedi les médias de ce pays. La nouvelle a été annoncée alors que le pays fait face à une nouvelle vague de contaminations sur plus de la moitié de son territoire, y compris les zones industrielles et les grandes villes, dont Hanoï et Ho Chi Minh Ville. Le Vietnam avait été jusqu'à récemment très peu touché par le virus. La majorité des 6700 cas et 47 morts déclarés ont été enregistrés depuis avril.

"Nous avons découvert un variant hybride combinant le virus indien et le Britannique", a déclaré ce samedi le ministre de la Santé, Nguyen Thanh Long, lors d'une réunion nationale sur la pandémie. "Plus précisément, c'est un variant indien avec des mutations qui proviennent du variant britannique", a précisé le ministre, rapporte le quotidien hongkongais South China Morning Post.

"La caractéristique principale de ce virus est qu'il se transmet rapidement dans l'air. La concentration de virus dans la gorge et la salive augmente rapidement, et il se répand très vite dans l'environnement proche", a expliqué Nguyen Thanh Long.

Le ministre a expliqué que les cultures en laboratoire de ce nouveau variant ont montré qu'il se multipliait très rapidement. Cela explique pourquoi tant de nouveaux cas ont été constatés à différents endroits du Vietnam sur une courte période, précise le média Channel News Asia.

Le ministre de la Santé n'a pas précisé le nombre de cas attribuables à ce nouveau variant, dont les caractéristiques seront prochainement publiées, a-t-il déclaré, pour l'ajouter à la carte des variants dans le monde. On comptait avant cette annonce sept variants différents au Vietnam, selon le ministère de la Santé.

Le Vietnam, qui compte 97 millions d'habitants, a pour l'instant vacciné un peu plus d'un million de personnes, mais cherche à augmenter la cadence de la vaccination, et les autorités espèrent arriver à une immunité collective d'ici la fin de l'année.