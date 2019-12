Le ministère de la Femme, de la Famille, de l’Enfance et des Séniors prévoit la création d’espaces d’écoute, d’orientation et d’accueil pour les femmes victimes de violence dans 20 délégations régionales de la femmes et de la famille au cours de l’année 2020, pour un coût total de 265 mille dinars, a déclaré lundi, la ministre de la Femme, Naziha Laabidi lors d’une conférence de presse tenue au palais du gouvernement à la Kasbah.

Le ministère de la Femme s’emploie, également, à activer les mécanismes de prise en charge des femmes victimes de violence prévus par la loi organique n° 58 du 11 août 2017 relative à l’élimination de la violence faite aux femmes, “malgré les faibles ressources financières et humaines et son budget qui ne dépasse pas les 0,4% du budget de l’Etat”, selon Laabidi.

Une ligne de financement pour les femmes a été créée dans le cadre de la mise en œuvre du programme “Raeda” (pionnière) pour impulser l’initiative économique des femmes, a fait savoir Laabidi, ajoutant que ce programme dont le budget s’élève à 43,5 millions de dinars a financé jusqu’à 2019, 4472 projets lancés par des femmes moyennant des investissements de 37 millions de dinars. Ces projets ont généré 15 800 postes d’emploi, environ, a-t-elle dit.

Laabidi a indiqué à cet effet, que son département aspire à généraliser le programme “Un projet de vie pour chaque région”, lancé jusque-là dans sept régions, afin d’activer le plan d’action national relatif à la mise en œuvre progressive de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies relative aux femmes, à la sécurité et à la paix, dans les différents gouvernorats du pays.