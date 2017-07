Crise du CA : la guerre des communiqués entre Riahi et les anciens présidents

La crise du Club Africain a connu, ce jeudi de nouveaux rebondissements. Suite à la décision, le 28 juin dernier, du comité directeur du CA présidé par Slim Riahi de mettre un terme à sa mission à la tête du club, quatre anciens présidents, Hamadi Bousnii, Hamouda Ben Amar, Said Néji et Kamel Eddir, se sont réunis dans la matinée pour se concerter sur l’avenir du Club. Ils ont annoncé des décisions importantes, dont la prise en charge des frais de voyage au Nigéria pour la rencontre pour le compte de la coupe de la CAF et le règlement, avec l’aide de la FTF et le ministère de la Jeunesse et des sports de la dette envers la FIFA.

Ils se sont, également, engagés de régulariser de la situation fiscale du club suite à la levée de la saisie bancaire sur ses comptes par les autorités.

Les anciens présidents ont aussi assuré qu’ils vont continuer à soutenir le club pour continuer ses préparatifs pour la prochaine saison dans les meilleures conditions possibles.

Pour assurer la continuité de la gestion du Club, ils ont décidé de créer un comité de direction provisoire pour la gestion des affaires du club jusqu’à la tenue de l’assemblée générale élective. Il est formé de

Maher Snoussi, Bassem Mehri, Mahdi Gharbi, Faouzi Seghaier, Chedly El Kaïd et d’autres qui seront désignés prochainement.

Une fois informé de ces décisions, le président démissionnaire du Club Africain, Slim Riahi a publié un communiqué dans lequel il exprime « son étonnement face au communiqué jugé scandaleux des anciens présidents et notamment leur décision de créer un comité provisoire et qui fait partie de la guerre politique menée à son encontre ».

Tout en les appelant à publier un démenti, il a indiqué qu’il « est visé et que le CA est un club stable qui dispose d’un comité directeur qui avait annoncé le 28 juin 2017 qu’il va se retirer et a appelé à la tenue d’une assemblée générale élective pour organiser des élections anticipées ».



Il a, également, souligné que « le comité directeur a décidé finalement de reporter son retrait vu la situation exceptionnelle que connait le club actuellement ». Il a précisé que « le mandat du bureau actuel prendra fin le 7 octobre 2018 comme le stipule le statut du club ce qui signifie qu’il n’y aura pas d’assemblée générale élective ».

Slim Riahi a affirmé que c’est au public du CA de trancher, notant que « le comité directeur actuel du club a une vision et orientation claire et s’active pour améliorer le rendement d’une équipe qui joue pour les titres tant sur la plan local qu’intercontinental ».