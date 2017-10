CSM-Gouvernement, toujours l'incompréhension

Le Conseil supérieur de la magistrature(CSM) tient ce jeudi, 12 octobre, une réunion extraordinaire pour examiner la position du gouvernement vis-à-vis de la situation du Conseil et prendre les mesures qui s’imposent pour préserver l’indépendance du pouvoir judiciaire.

Selon un communiqué rendu public mercredi par le Conseil, la programmation de cette réunion extraordinaire intervient à l’issue d’un entretien qui a eu lieu mardi entre le chef du gouvernement, Youssef Chahed et le président du CSM, Hatem Ben Khalifa, en présence du ministre de la Justice.

Cette réunion extraordinaire intervient en l’absence d’une réelle volonté de la présidence du gouvernement de faciliter le travail du CSM et en réaction à son adhésion injustifiée à la position de certaines parties qui refusent la publication des décisions du conseil et le déblocage des fonds qui lui ont été consacrés, précise la même source.

Lors d’une conférence de presse qu’il a donnée, le 4 octobre 2017, le président du Conseil supérieur de la magistrature, Hatem Ben Khalifa a accusé des parties de l’Exécutif de vouloir « exercer une mainmise sur le Conseil en entravant le versement des fonds qui lui sont alloués ».

Après plus de cinq mois de son entrée en service (le 28 avril 2017), la direction générale de la législation et le ministère des finances entravent encore la publication de la décision réglementaire n°1 fixant les primes et les privilèges accordés aux membres du Conseil supérieur de la magistrature, a-t-il ajouté.

« Ces deux établissements publics entravent également l’exécution des dispositions de la loi de finances pour l’exercice 2017 qui allouent un budget de 1715 mille dinars au Conseil », a-t-il poursuivi.