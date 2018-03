D’anciens constituants demandent l’asile politique en Europe

Heureusement que le ridicule ne tue pas. Dans notre pays, on n’est pas à l’abri de farces jouées par personnages, souvent grotesques et bouffons, appartenant à la classe politique. La dernière concerne cette action menée par une vingtaine d’anciens constituants dont Brahim Gassas et Saad Bouiche élus sur les listes de Hechmi Hamdi, au siège de de l’Union européenne pour réclamer le droit d’asile avec leurs famille respectives. Ils revendiquent des primes qui devraient leur revenir quand ils siégeaient au sein de l’Assemblée nationale constituante. Ils accusent le gouvernement et l’ARP de les avoir « affamés », en refusant de leur servir des primes pour préserver leur honneur. Ces primes évaluées selon eux à 5 millions de dinars pour l’ensemble des constituants comme frais de bouche et indemnités de transports.