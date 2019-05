D’anciens ministres et gouverneurs de Ben Ali dans le conseil national de Tahya Tounes

Le mouvement Tahya Tounes a publié dans sa page Facebook la composition de son conseil national qui comprend 277 membres. En tête de liste, on trouve Sélim Azzabi suivi de Riadh Mouakher et Kamel Haj Sassi. Outre les 44 membres du groupe parlementaire de la coalition nationale présidé par Mustapha Ben Ahmed qui pointe à la 223ème place et les 11 membres du gouvernement qui ont fait allégeance au nouveau parti, on trouve d’anciens meistres, gouverneurs et ambassadeurs ayant servi sous le régime de Ben Ali. Il s’agit, outre Kamel Haj Sassi l’actuel conseiller auprès du chef du gouvernement, Samir Labidi, Amor Mansour, Alifa Farouk, Naziha zarrouk et son frère l’ancien gouverneur et ambassadeur Sahbi Basly, Khalifa Jebeniani, Moncef Ben Gharbia…