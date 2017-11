De grâce, le délégué de Matmata a un nom, il s’appelle Mohsen Ben Aissi

Il s’appelle Mohsen Ben Aissi et il est délégué de Matmata Al Jadida du gouvernorat de Gabès. En bon commis de l’état, il a répondu à l’appel du devoir et il est parti en compagnie du chef de poste de la garde nationale Mehdi Haddad, et l'adjudant Mounir Saadaoui, pour se rendre dans une école primaire dont les élèves sont menacés par les inondations provoquées par des pluies torrentielles qui se sont abattues sur la région. En traversant l’oued de Béni Zelten, leur voiture a été emportée par les torrents. L’adjudant chef a réussi à se sauver grâce à un citoyen se trouvant sur les lieux, mais le délégué et le chef de poste ont disparu dans les eaux. Le corps de Mehdi Haddad a été repêché alors que celui de Mohsen Ben Aissi est encore sous la mélasse.

Depuis, les médias ne font que parler de ce délégué, sans citer son nom comme s’il était un illustre inconnu. Pourtant, il a un nom, une famille, des parents et des amis. Même les responsables évoquent sa qualité.

Notre ami l’universitaire Brahim Jadla, dans un post au vitriol, a recadré ce qu’il appelle ces « journalisme de la misère et l’administration de la naïveté » en rappelant que le défunt est un ancien de l’UGET qui prépare sa thèse de doctorat en histoire sous sa conduite et ce après avoir obtenu un DEA dans la même discipline.

Un peu de respect pour ce corps de métier qui est souvent aux premières loges des combats contre les catastrophes naturelles.

B.O