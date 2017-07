Décaissement d’un emprunt européen de 100 millions d’euros à la Tunisie

La Commission européenne (CE) a approuvé, lundi, le décaissement d'un emprunt de 100 millions d'euros (soit l’équivalent de 278 millions de dinars) au profit de la Tunisie, a annoncé la CE dans un communiqué, ajoutant qu’il s’agit là de « la troisième et dernière tranche du programme d'assistance macro-financière(MFA-I) de l’Union Européenne (UE) au profit de la Tunisie, d'un montant de 300 millions d'euros (836 millions de dinars), adopté en mai 2014.

Ce programme s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par l'UE pour aider la Tunisie à répondre aux graves difficultés économiques auxquelles elle est confrontée et à l'instabilité politique persistante dans la région.

Il permettra, aussi, de favoriser la reprise économique de la Tunisie tant en fournissant des fonds concessionnels qu’en encourageant la mise en œuvre d'un certain nombre de mesures politiques importantes convenues dans un protocole d'accord entre l'UE et la Tunisie, a précisé la même source.

Le commissaire européen aux affaires économiques et financières, fiscalité et douanes, Pierre Moscovici, a estimé que « ce décaissement, à la suite d'un accord sur un nouveau programme, réaffirme l'engagement continu de l'UE à soutenir la Tunisie dans ses efforts pour poursuivre sa transition économique et politique. Nonobstant un contexte régional instable, la Tunisie a démontré sa détermination à consolider un système démocratique à part entière et à assurer la prospérité de tous ses citoyens. L'UE soutiendra fermement la Tunisie et son peuple ", a-t-il assuré.

Cette première opération d'assistance macro-financière en Tunisie sera suivie d'un deuxième programme AMF (MFA-II) d'un montant de 500 millions d'euros (1395 millions de dinars), également sous forme de prêts.

La nouvelle opération a été proposée suite aux attaques terroristes de 2015, qui ont engendré le blocage de la reprise économique en Tunisie. Cela a eu un impact significatif sur la situation de la balance des paiements et les besoins de financement du pays. Le programme a été approuvé par le Conseil et le Parlement européen le 6 juillet 2016, lit-on dans le communiqué .

Le décaissement des fonds MFA-II sera de nouveau lié à la mise en œuvre d'un certain nombre de conditions politiques convenues d'un commun accord. Le Mémorandum d'accord, qui définit ces conditions, a été signé à Bruxelles en avril 2017. La ratification en cours du Mémorandum par le Parlement tunisien ouvrira la voie au décaissement au titre de la deuxième opération.

La stratégie d'assistance de l'UE à la Tunisie comprend également des programmes de soutien budgétaire dans le cadre de l'instrument européen de voisinage (ENI), dont la Tunisie est un récipiendaire majeur parmi les pays voisins du Sud, ainsi que des prêts substantiels de la Banque européenne d'investissement (BEI).

TAP