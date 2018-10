Décès de Charles Aznavour à l’âge de 94 ans

Il voulait chanter jusqu’à l’âge de cent ans, mais la mort en voulu autrement. Le légendaire artiste franco-arménien s'est éteint à l'âge de 94 ans. Avec des chansons telles que Emmenez-moi, Je Me Voyais Déjà ou La Bohème, l'éternel Charles Aznavour a traversé les époques, les générations et les frontières.

«Chanteur de variété le plus important du XXe siècle». C'est le titre attribué en 1988 à Charles Aznavour par la chaîne américaine CNN et le Times. Plus de 1200 chansons dans sept langues différentes, des spectacles dans 94 pays et plus de 100 millions de disques vendus dans le monde entier. Mais aussi plus de 60 participations à des longs-métrages. Très discret sur sa vie privée, le chanteur a été marié trois fois et a eu six enfants dont trois avec sa dernière femme Ulla avec qui il était marié depuis plus de 50 ans.

En Juillet 2009, Charles Aznavour s’est présenté au festival de Carthage où il a interprété devant un grand public, pendant 95 minutes sans interruption, 23 de ses plus belles chansons.