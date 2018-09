Décès de l’acteur franco-égyptien Jamil Rateb

Le cinéma égyptien a perdu l’un de ses ténors. L’acteur Jamil Rateb, est décédé dans la soirée du mardi 18 septembre 2018 après une longue lutte contre la maladie à l’âge de 92 ans.

Connu pour sa participation dans plusieurs films, Jamil Rateb, franco-égyptien, a été à l'affiche de nombreux films et pièces de théâtre en Egypte et en France.

Né en 1926 dans une famille aisée du Caire, d'un père égyptien et d'une mère française, Gamil Rateb s'intéresse au théâtre dès l'enfance. Il fait sa première apparition au cinéma en 1946 dans le film « Ana el-Sharq » (Je suis l'Orient, en français), aux côtés notamment de l'actrice française Claude Godard. Il se rend ensuite en France, pour poursuivre ses études de droit et rejoindre la Comédie française. Il apparaît dans plusieurs pièces de théâtre, productions télévisées et films égyptiens et internationaux, dont le plus célèbre est « Lawrence d'Arabie » en 1962. Mais Gamil Rateb a également joué dès ses débuts dans la superproduction américaine « Trapèze » de Carol Reed en 1956, dans "Un monsieur de compagnie" de Philippe de Broca en 1964, "Peau d'espion" d'Édouard Molinaro en 1967, "Adieu Bonaparte" de Youssef Chahine en 1985, et très récemment dans "Tête de turc" de Pascal Elbé en 2010 ou "Un nuage dans un verre d'eau" de Srinath Samarasinghe en 2013. Neveu de Hoda al-Chaaraoui, une célèbre féministe arabe, Gamil Rateb prenait régulièrement position pour les libertés individuelles sur les plateaux de talk-shows égyptiens.

Il a également participé à trois films tunisiens dont celui de « Un été à La Goulette ».