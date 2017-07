Décès de l’actrice Jeanne Moreau

La comédienne, chanteuse, actrice et réalisatrice Jeanne Moreau est morte lundi 31 juillet à l’âge de 89 ans. L’actrice à la beauté sensuelle et à l’inimitable voix grave qui a fasciné les plus grands réalisateurs au cours d’une carrière de soixante-cinq ans, a été retrouvée morte à son domicile parisien. Elle a été retrouvée par sa femme de ménage tôt lundi matin, selon plusieurs sources. Née le 23 janvier 1928 à Paris d’un père restaurateur et d’une mère danseuse anglaise, l’inoubliable interprète de la chanson Tourbillon dans Jules et Jim, de François Truffaut, a tourné dans plus de 130 films.

Le cinéma l'a fait connaître du monde entier. Mais sa vie durant, elle aura été, au théâtre, une comédienne exceptionnelle. Il y a 70 ans, elle débutait lors du premier festival d'Avignon.

Tout le monde l'appelait Jeannette. Elle était petite et fine, une délicieuse jeune fille aux cheveux châtains, avec un regard profond et une voix déjà grave.

Sa mère, anglaise, était danseuse et avait joué dans les grands music-halls de Paris. Son père, gérant d'une brasserie, La Cloche d'or, rue Fontaine, ne veut pas d'autre artiste dans la famille. Mais la jeune Jeanne aime dès l'enfance le monde du spectacle et, en cachette de son père, prend ses premiers cours d'art dramatique avec le célèbre et strict Denis d'Inès, doyen de la Comédie-Française.