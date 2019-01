Décès de l’ancien ministre Mustapha Filali

Mustapha Filali premier ministre de l’Agriculture de la Tunisie indépendante s’est éteint ce dimanche soir à l’âge de 98 ans.

Syndicaliste, homme politique et responsable international, il avait fait des études de littérature arabe à la Sorbonne avant de rentrer en Tunisie pour exercer les fonctions de professeur de littérature et de philosophie dans les lycées secondaires. Il est également actif dans l'Union générale tunisienne du travail (UGTT) où il contribue à l'élaboration du programme économique et social adopté par le Néo-Destour en novembre 1955 à Sfax.

C’est au nom de la centrale syndicale qu’il fait partie du premier gouvernement d’union nationale constituée par le président Bourguiba au lendemain de l’indépendance. À son poste, Filali contribue à la dissolution des habous. Désigné par surprise, en octobre 1957, pour prendre le portefeuille de l'Information en remplacement d'Abdallah Farhat, il quitte le gouvernement le 30 décembre 1958.

Du 26 octobre 1971 au 31 octobre 1972, il est directeur du Parti socialiste destourien(PSD) Filali est également élu à l'assemblée constituante de 1956, comme représentant de la circonscription de Kairouan-Zlass, puis à l'Assemblée nationale en 1959 et 1964.

Après la révolution de 2011, il siège à la Haute instance pour la réalisation des objectifs de la révolution, de la réforme politique et de la transition démocratique2 Au niveau international, Filali dirige le bureau maghrébin de l'Organisation internationale du travail basé en Algérie. Il fut aussi le premier responsable du CPCM( le Comité permanent de coopération du Maghteb) Il fut également membre du conseil d'administration du Centre d'étude sur l'unité arabe de Beyrouth.

Pressenti pour occuper le poste de chef du gouvernement dans le cadre du dialogue national, il décline l'offre en raison de son grand âge.

En cette triste circonstance, l’équipe d’Espace Manager présente ses sincères condoléances à la famille du défunt en priant Dieu le Tout Puissant de l’accueillir dans son Eternel Paradis.