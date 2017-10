Décès de Slim Chaker : la mise au point du Dr. Dhaker Lahidheb de Hôpital militaire

Dr Dhaker Lahidheb, médecin à l’hôpital militaire, livre son témoignage sur la mort du ministre de la santé Slim Chaker et appelle au respect du deuil de la famille.

Je suis tenu, écrit-il sur sa page Facebook, par le secret médical et par la discipline militaire ...les versions qui circulent sur les réseaux sociaux manquent cruellement d'imagination et sont totalement fausses. Respectez le deuil de la famille et attendez la version qui sera publié par les proches...

Ce que je peux dire c'est que les délais, les conduites et la réactivité des équipes étaient parfaites. Arrêtez de critiquer des gens qui bossent à 1000% lors d'un jour férié. Les organisateurs de la course « Nouran » sont très bien organisés et ils ont les moyens médicaux sur place. L'incident est survenu sur l'autoroute de retour. La prise en charge dans l'hôpital régional a respecté les recommandations des sociétés savantes. Le transport à l'hôpital militaire était médicalisé, et la complication survenue à l'arrivée était prise en charge.

À l'arrivée à l'hôpital militaire le heart Team (cardio interventional , réanimation, chirurgie cardiaque ) était en stand-by.

La prise en charge était rapide mais la défaillance cardiaque a terrassé le patient et les équipes sur place.

Ce n'est pas le moment de critiquer, c'est un moment de recueillement et de respect pour la famille.

الله يرحمو

Dr Dhaker Lahidheb Hôpital militaire