Décès du coronavirus de l’actrice égyptienne Raja El Jeddawy

La célèbre actrice égyptienne Raja Al Jeddawy est morte du coronavirus, après avoir passé 43 jours à l'isolement à l'hôpital d'Ismaïlia, a annoncé sa fille Amira Mokhtar sur le réseau social Facebook, ce dimanche 5 juillet 2020.

Raja Al Jeddawy, 82 ans, avait été hospitalisée le 23 mai dernier, après avoir été testée positive au Covid-19.

Le premier film de la grande actrice était "Doaa El Karawan", du réalisateur Henri Barakat, avec Faten Hamama, Ahmed Mazhar, Zahra El Ola et Amina Rizk.

Elle a également incarné plusieurs rôles dans les films tels que "Ichaat Hob", "Thaman Al Ghorba", "Taymour wa Chafika", "karkar" et bien d'autres.

RaJa Al Jeddawy avait une relation "artistique" spéciale avec le comédien Adel Imam et a participé à plusieurs de ses œuvres telles que "Hanafi Al Bahha", "Awalem Khafia", "Ahlam Al Fata Al taaer", et les deux pièces de théâtre; "Al Zaïm", et "El Oued Sayed Chaghal".