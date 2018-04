Démarrage ce lundi 16 avril des épreuves du bac sport

Démarrage ce lundin16 avril 2018 des épreuves du baccalauréat de l’éducation physique (bac sport) sur fond de tensions extrême entre les deux ministères de l’éducation et de la jeunesse et sport d’une part et la fédération générale de l’enseignement secondaire de l’autre. La commission administrative de la fédération a annoncé sa décision de suspendre les cours dans les établissements secondaires et dans les collèges à partir de mardi 17 avril, mais elle a, toutefois, appelé les enseignants de l’éducation physique à assurer les épreuves qui vont se dérouler du 16 au 28 avril.

Le secrétaire général de l’UGTT, Noureddine Tabboubi qui s’est réuni avec cinq ministres, a eu un entretien avec le chef du gouvernement Youssef Chahed pour tenter de trouver une sortie de crise. Face à cette escalade qui menace l’année scolaire, élèves et parents trouvent dans la tourmente et craignent une année blanche, malgré les assurances de l’UGTT.