Démarrage des négociations sur les revendications des enseignants du secondaire

Les négociations ont démarré ce lundi matin 30 avril 2018 au siège du ministère de l’éducation en présence des ministres de l’éducation, des finances et des affaires sociales d’une part et du secrétaire général de l’UGTT et des membres de la fédération générale de l’enseignement secondaire d’autre part.

A cet effet, Noureddine Tabboubi a déclaré que « le gouvernement est appelé à satisfaire au moins quelques revendications des enseignants du secondaire après les concessions présentées par l’UGTT en faveur des élèves en décidant de reprendre les cours et de remettre les notes à l’administration avant la relance des négociations ». Il a ajouté, vnat le démarrage des négociations que « la balle est maintenant dans le camp du gouvernement », après la levée de la rétention des notes par la fédération générale de l’enseignement secondaire.

Tabboubi a précisé que le l’UGTT veut un dialogue qui satisfasse un minimum de revendications réclamées par les enseignants et préserve leur place dans la société.