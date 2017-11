Démission du directeur régional de la santé à Sfax

« Après mûre réflexion j’ai décidé de déposer ma démission du poste de directeur régional de la santé à Sfax vendredi 17 novembre», c’est ce qu’a annoncé le directeur régional de la santé à Sfax le Dr Imed Maaloul a dimanche, sur sa page Facebook.

Maaloul a indiqué dans son message en langue française que « la relation entre la direction régionale de la santé et le ministère de tutelle doit être révisée et actualisée quant à la responsabilité et la participation à la prise de décisions… », ajoutant qu’il « restera fidèle au secteur de la santé publique et à l’enseignement dans le supérieur »

Cette démission est la seconde du genre, car le Dr Imed Maaloul a déjà présenté une première démission en novembre 2016 mais s’était ravisé.

Le première démission a eu lieu après une vague de protestations faisant suite à la nomination d’un nouveau directeur à la tête du centre hospitalo-universiaire (CHU) Habib Bourguiba en remplacement de l’ancien directeur Chokri Tounsi que la partie syndicale a refusé, lui interdisant de rejoindre l’institution du fait qu’il appartient au corps militaire.

Plusieurs cadres médicaux se sont à ce moment-là insurgés et ont soumis un message aux Présidences de la République et du Gouvernement dans lequel ils ont demandé de sauver l’hôpital de ce qu’ils ont appelé les pratiques de corruption et d’accomplir les réformes décidées par l’ancien ministre Samir Aidi et l’ex directeur de l’hôpital Chokri Tounsi dans l’intérêt de cet hôpital.

Cette deuxième démission de Imed Maaloul a provoqué une nouvelle vague de commentaires sur les pages des réseaux sociaux dans lesquels plusieurs cadres médicaux et personnes actives de la société civile ont demandé de prendre dans les meilleurs délais les mesures nécessaires pour faire sortir le CHU Habib Bourguiba de la situation difficile qu’il connaît au niveau de plusieurs indicateurs relatifs aux aspect médicaux, à la gestion et la gouvernance ainsi que la relation entre les parties syndicale, administrative et médicale.