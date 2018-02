Des attentats spectaculaires étaient en cours de planification

Au cours de son audition devant la commission parlementaire de la sécurité et de la défense, le ministre de la défense, Abdelkrim Zbidi a confirmé la persistance des menaces terroristes sur le pays.

L’institution militaire a réussi à avoir des renseignements concernant des terroristes qui planifiaient des attentats spectaculaires et de grande ampleur dans des institutions vitales et visant des cibles sécuritaires et militaires.