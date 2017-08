Des augmentations entre 1.000 et 900 dinars pour les magistrats

A l'issue d'un conseil ministériel tenu lundi 14 août pour examiner la situation morale et matérielle des magistrats, plusieurs mesures ont été décidées dont l’augmentation de manière conséquente des primes des magistrats en plus de la mise ne place de nouveaux locaux pour le pôle judiciaire financier. La prime sera augmentée de mille, 950 et 900 dinars successivement pour les magistrats de 3ème degré, 2ème degré et 1er degré et ce à partir du 1er janvier 2018.

Parmi les autres mesures on relève notamment :

- Une prime spéciale de 300 dinars pour les attachés judiciaires aux pôles judiciaires anti-terrorisme et économique et financier.

- Accord des mêmes avantages en nature pour les juges au pôle judiciaire économique et financier que leurs collègues du pôle judiciaire anti-terrorisme.

- Mise en place d’un nouveau local pour le pôle judiciaire économique et financier.

- Augmentation de 500 mille à un million de dinars de la prime allouée à la mutuelle des magistrats.

- Mise à disposition d’un terrain pour la construction d’un siège pour le Conseil Supérieur de la Magistrature, tout en lui accordant un siège provisoire.

- Révision du décret organisant les directions régionales du ministère de la Justice.

- Location d’un siège pour la Cour des Comptes pouvant regrouper tous les juges dans un même bâtiment.

- Démarrage de la réalisation d’un nouveau local pour le Tribunal de première instance de Tunis, après l’achèvement des plans et des études.