Des centaines de morts et des milliers de blessés dans un tremblement de terre en Irak

Au moins 407 personnes ont été tuées et plus de 6 600 personnes blessées dans un tremblement de terre de magnitude 7,3 qui a frappé dimanche soir le nord-est de l’Irak et des régions frontalières en Iran. Ces bilans sont provisoires et ne cessent d'augmenter. Les secousses ont également été ressenties en Turquie.

Un séisme de magnitude 7,3 a frappé dimanche soir le nord-est de l’Irak et a été ressenti dans des zones frontalières de l’Irak et de l'Iran. Les secousses ont également été ressenties en Turquie. Le tremblement a été enregistré à une profondeur de 25 kilomètres à une trentaine de kilomètres au sud-ouest de la ville d’Halabja, dans une zone montagneuse de la province irakienne de Souleimaniyeh. Le séisme a été suivi par plus de 120 secousses, les plus fortes atteignant 4,7 sur l'échelle de Richter.

Les secours iraniens s'activaient lundi pour trouver d'éventuels survivants du tremblement de terre qui a frappé dimanche soir l'ouest de l'Iran et plusieurs régions irakiennes, faisant au moins 344 morts et plusieurs milliers de blessés.