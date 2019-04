Des diplomates européens fuient la Libye dans un zodiac

Le ministre de la défense, Abdelkrim Zbidi a déclaré ce mardi 16 avril 2019, que les membres d’un groupe armé ont été récemment arrêtés à Djerba alors qu’ils voulaient s’introduire dans les territoires tunisiens.

Il a précisé qu’il s’agit de 11 individus armés qui sont de différentes nationalités européennes, détenteurs de passeports diplomatiques, et ont tenté de s’infiltrer par les côtes à bord de deux zodiacs.



Les membres du groupe ont été livrés à la garde-frontières et à la douane alors que les armes et munitions saisies ont été acheminées à la caserne de Ben Guerdane.

Il est à rappeler que dimanche dernier l’ambassadrice de France en Libye est entrée en Tunisie à travers le poste de Ras Jedir. Elle était escortée de 13 sécuritaires armés qui ont laissés leurs armes.