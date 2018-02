Des enregistrements sonores et des copies en braille de la loi électorale pour les handicapés

L’Association tunisienne pour l'intégrité et la démocratie des élections (ATIDE) va réaliser un enregistrement sonore de la loi électorale et des conditions d’éligibilité et imprimer des copies en braille de la loi en question et du guide des candidatures pour les élections municipales 2018, a annoncé dimanche la présidente de l’Association, Leila Chraibi.

« Bien que la loi électorale envisage la participation des personnes porteuses de handicap aux élections, l’ISIE et les partis en lice n’ont pas garanti à cette catégorie les conditions favorables à même de leur permettre d’accéder facilement à l’information électorale », a-t-elle regretté. Elle s’exprimait en marge d’une conférence de sensibilisation sur « les élections municipales et la participation des personnes porteuses de handicap à la gouvernance locale » organisée par l’organisation ATIDE en collaboration avec l’Instance nationale de lutte contre la corruption (INLUCC).

En vertu de la Loi organique n° 2017-7 du 14 février 2017, modifiant et complétant la loi organique n° 2014-16 du 26 mai 2014 relative aux élections et référendums, « chaque liste candidate doit inclure, parmi les dix premiers, une candidate ou un candidat porteur d’un handicap physique et titulaire d’une carte de handicap », a-t-elle tenu à rappeler.

Tout en mettant en garde contre l’exploitation des personnes porteuses de handicap comme carte électorale lors des prochaines municipales, Chraibi a affirmé que « les personnes à besoins spécifiques doivent jouer un rôle actif dans le paysage électoral ».