Des incendies considérables à Ain Draham et Fernana

Des incendies se sont déclarés, ce lundi 31 juillet 2017, dans les forêts de Aïn Draham et Fernana du gouvernorat de Jendouba. Ils ont causé de dégâts considérables et ont ravagé plus de 200 ha, selon la commission régionale de gestion des catastrophes à Jendouba qui a annoncé suite à la réunion qu’elle a un ensemble de mesures après les dégâts considérables.

Parmi ces mesures, l’évacuation des familles menacées par les incendies, la mobilisation totale de la commission régionale de gestion des catastrophes, l’envoi de renforts de l’armée de terre pour appuyer les efforts des agents de la protection civile et les agents forestiers et l’ouverture d’une enquête sur ces incendies.