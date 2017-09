Des législatives partielles en Allemagne pour remplacer Hatem Ferjani

La nomination du député de Nidaa Tounes Hatem Ferjani au poste de secrétaire d’état auprès du ministre des affaire étrangères chargé de la diplomatie économique va nécessiter le recours à de nouvelles élections pour le remplacer. En effet, Ferjani a été élu sur la liste de Nidaa dans la circonscription d’Allemagne qui compte un seul député. Dans ce cas et conformément à l’article 34 de la loi organique n° 16 du 26 mai 2014 relative aux élections et au référendum, « en cas de vacance et ne l’absence d’un autre candidat dans la liste, des élections partielles seront organisées au plus tard dans 90 jours à partir de la date de la notification de la vacance ».

Mohamed Raouf Khammassi, le coordinateur général de Niadaa Tounes à l’étranger serait le candidat du parti pour remplacer son ami Hatem Ferjani.