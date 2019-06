Des médias français : la décision de la CAF en contradiction avec ses propres règlements !

Deux grands medias français, Franceinfo et le Parisien ont commenté la décision de la CAF d’invalider le résultat du match retour de la ligue de champions entre l’Espérance de Tunis le Wac de le faire rejouer après la finale de la Coupe d’Afrique des nations prévues du 21 juin au 19 juillet prochain en Egypte. « En prenant la décision de faire rejouer ce match retour sur un terrain neutre et après la CAN, les instances ont fait fi de leurs propres règlements » écrit France info. Alors que le Parisien citant le chef du gouvernement Youssef Chahed qui a qualifié cette décision de « farce », précise que « le propre règlement de la compétition écrit par la CAF prévoit également que si une équipe se retire du second match de la finale, en dépit des circonstances, l’autre est sacrée. Il assure aussi que tous les matches de la Ligue des champions africaine doivent « se jouer avant le mois de juillet de l’année suivant le début de la compétition ».

Réagissant à cette décision le jour de sa réélection, le président de la FIFA Gianni Infantino a déclaré « « J’ai vu qu’il y a eu des problèmes. C’est malheureux. […] C’est une question de crédibilité pour toute l’Afrique ».