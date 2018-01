Des migrants tunisiens à Lampedusa ont cousu leurs bouches

La situation des migrants tunisiens irréguliers à Lampedusa en Italie se détériore de plus en plus et ils vivent dans la peur et la faim sans aucune solution ne soit trouvée jusque-là. Selon l'association « Forza Tunisie » une quarantaine de migrants observent depuis trois jours une grève de la faim, précisant qu'ils ont même cousu leurs bouches.

Dans un communiqué, l'association Forza Tunisie a appelé le gouvernement tunisien à intervenir d'urgence afin de régler le dossier de ces migrants tunisiens bloqués à l'île italienne de Lampedusa.