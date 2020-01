Des noms proposés par Jemli soupçonnés de terrorisme et de corruption

Le député de du Mouvement populaire, Haikal al-Mekki, a affirmé lundi matin, lors de sa présence dans l’émission la Matinale de la radio Shems FM, que « si le gouvernement de Habib Jemli, passe, ce sera le dernier gouvernement de l'Etat tunisien, parce qu’il est un gouvernement très dangereux pour l'existence de l'Etat lui-même ».

Il a exprimé sa crainte que « ce gouvernement ait quelque chose à voir avec ce qui se passe en Libye », ajoutant que « la question est plus dangereuse et plus profonde que nous ne le pensons ».

Il a révélé que des soupçons de corruption et de terrorisme planent autour de certains proposés. L’un des membres fait l’apologie du terrorisme et considère son fils qui s’est fait exploser à Samarra, comme un martyr. De même, Jemli a nommé des amis de certaines personnalités dans des ministères alors qu’ils n’ont aucune compétence ou perception de la gouvernance ».

Il est à rappeler que l’équipe proposée par Habib Jemli est, depuis son annonce, la cible de plusieurs critiques.