Des régions tunisiennes classées zones dangereuses par l’ambassade de France

L’ambassade de France en Tunisie, appelle ses citoyens de ne pas se rendre dans certaines régions classées « zones rouges ». Dans un communiqué publié dans son site officiel, elle rappelle que « l’état d’urgence est en vigueur depuis le 24 novembre 2015. Il est régulièrement prorogé et toujours d’actualité sur l’ensemble du territoire tunisien ».

Ces régions jugées dangereuses se situent essentiellement dans « la zone désertique au sud de la ligne Bir Rijm Maatoug - Borj Bourguiba -Ben Guerdane » et la région « la zone montagneuse du Nord-Ouest ».

Rappelant les attentats terroristes de 2015, elle a indiqué que « des organisations djihadistes profèrent des menaces contre les ressortissants et intérêts français » et appelle « les Français, résidant ou désirant se rendre en Tunisie sont appelés à faire preuve de vigilance renforcée et à se conformer aux consignes de sécurité figurant sur ce site ».

Selon le communiqué, « les mouvements sociaux, qui sont souvent spontanés, peuvent provoquer des difficultés de circulation automobile ».