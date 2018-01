Une quarantaine de « takfiristes » impliqués dans des actes de vandalisme ont été arrêtés au cours des derniers mouvements de protestation, a déclaré le ministre de l’intérieur Lotfi Brahem au cours de son audition devant la commission de défense à l’Assemblée des représentants du peuple ce lundi 29 janvier 2018. Ils ont avoué avoir reçu des « instructions » de la part de hauts dirigeants des organisations terroristes Daesh et Al Qaida pour provoquer de troubles et semer la pagaille dans différentes régions du pays afin de permettre aux éléments terroristes de s’infiltrer dans le territoire national et regagner les monts.

Le ministre a également souligné que le ministère a réagi indépendamment de toutes considérations politiques et que le motif de leur arrestation est strictement lié aux actes qu'ils ont commis.